Алексей Чистяков: Сейчас стоит посидеть и крепко подумать над допущенными ошибками

Главный тренер женской национальной сборной России Алексей Чистяков прокомментировал поражение своих подопечных от канадок (0:8) на чемпионате мира в США.

- Нам сейчас стоит посидеть и крепко подумать, проанализировать допущенные ошибки, моменты, в которых мы уступаем и недорабатываем. Завтра у команды ключевой матч против сборной Германии.

На игру против Канады девчонки хорошо настраивались. Наверное, в какой-то степени перегорели, хотя все старались. В первом периоде при счете 0:0 у нашей команды был выход один на один, который не получилось реализовать. А потом случился провал: пропустили четыре гола в течение пяти минут, и это повлияло на конечный исход игры.



Основная ошибка в том, что игроки теряют концентрацию. В какой-то момент эмоции перехлестывают, девчонки начинают лететь вперед без оглядки, из-за чего мы получаем контратаки и пропускаем шайбы, - цитирует Чистякова официальный сайт ФХР.

В четвертьфинале россиянки сыграют с лидером группы В - командой Германии. Матч состоится в ночь с 4 на 5 апреля.