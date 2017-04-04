«Миннесота» прервала шестиматчевую победную серию «Портленда»

Баскетболисты «Миннесоты» обыграли «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 110:109 в пользу хозяев паркета.

В составе победителей по дабл-даблу сделали Карл-Энтони Таунс (34 очка и 12 подборов) и Рики Рубио (11 очков и 16 передач). Эндрю Уиггинс набрал 29 очков. У «Портленда» самым результативным игроком стал Дамиан Лиллард, набравший 25 очков.

«Миннесота» одержала 31-ю победу в сезоне и занимает 12-е место в Западной конференции. «Портленд» располагается на восьмой строчке, имея 38 побед.