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«Миннесота» прервала шестиматчевую победную серию «Портленда»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Миннесоты» обыграли «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 110:109 в пользу хозяев паркета.

В составе победителей по дабл-даблу сделали Карл-Энтони Таунс (34 очка и 12 подборов) и Рики Рубио (11 очков и 16 передач). Эндрю Уиггинс набрал 29 очков. У «Портленда» самым результативным игроком стал Дамиан Лиллард, набравший 25 очков. 

«Миннесота» одержала 31-ю победу в сезоне и занимает 12-е место в Западной конференции. «Портленд» располагается на восьмой строчке, имея 38 побед. 

Матч

Голден Стэйт - Миннесота

Место и дата

05 апреля 05:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

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