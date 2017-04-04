Евгений Малкин: Надеюсь, НХЛ изменит решение о недопуске игроков на Олимпиаду

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин надеется, что НХЛ еще разрешит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2018 года.

- Решение лиги о недопуске хоккеистов на Олимпиаду - это очень тяжелое решение для многих игроков. Олимпиада - это самый престижный турнир! Игроки со всех лиг должны участвовать в ней и показывать свое мастерство на радость болельщикам. Хочется верить и надеяться, что еще может что- то поменяться, ведь есть еще время все взвесить и обдумать, - сказал Малкин ТАСС

Напомним, ранее на официальном сайте НХЛ было опубликовано заявление о том, что НХЛ не будет делать перерыв во время сезона-2017/18. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.