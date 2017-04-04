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Валерий Карпин: Кокорин в матче с «Рубином» ходил по полю пешком

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил игру нападающего Александра Кокорина в матче с «Рубином» (2:0) в 21-м туре РФПЛ.

- Все говорят, что Кокорин сыграл неплохо. Да, он сыграл в стенку в эпизоде с голом Данни. Но давайте вспомним начало второго тайма матча с «Рубином» и возвраты Кокорина в оборону. Я бы сказал, он не не добегал, а не доходил. Он возвращался назад пешком. Данни слева возвращается, а Кокорин идет пешком. Впереди остается один нападающий в схеме 4-2-3-1. Мы это видим на примере Данни. В скором времени его и заменили, - цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что Кокорин в текущем сезоне провел за «Зенит» в РФПЛ 21 матч, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. 

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