Алексис Санчес хочет перейти в «Челси»

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес продолжит свою карьеру в «Челси», сообщает The Telegraph.

По информации источника, сам футболист хотел бы перейти именно в лондонский клуб, потому что «синие» готовы удовлетворить финансовые условия чилийского футболиста. «Арсенал» же не планирует продавать форварда конкурентам.

Ранее сообщалось, что на Санчеса претендуют итальянские клубы («Ювентус», «Интер», «Милан», французский «ПСЖ».

В нынешнем сезоне 28-летний чилиец провел во всех турнирах 38 матчей, забил 22 гола и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 65 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2018 года.

