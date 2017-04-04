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Евгений Алдонин: Мне нравится та игра, которую ставит Гончаренко

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал игру армейцев при тренере Викторе Гончаренко.

- Мне нравится та игра, которую ставит Виктор Михайлович. Три победы подряд, один пропущенный мяч - все это говорит в пользу Гончаренко. При нем ЦСКА приблизился к «Спартаку». Гончаренко вернулся к старой схеме с тремя центральными защитниками, и она пока работает. Другой вопрос, что не все получается в атаке, но в обороне команда действует очень надежно. ЦСКА пока не играл против прямых конкурентов, но в последних матчах ребята набрались опыта, адаптировались к схеме, - цитирует Алдонина «Российская газета».

После 21 тура ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 42 очка. Лидирует по-прежнему «Спартак» с 48-ю очками.  

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