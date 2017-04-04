Итальянский биатлонист Ташлер приговорен к девяти месяцам тюрьмы за применение допинга

Итальянский биатлонист Даниэль Ташлер приговорен к девяти месяцам тюрьмы и штрафу в размере 3600 евро за нарушение антидопинговых правил, сообщает Stol.it.

Ранее стало известно, что отец биатлониста, вице-президент IBU Готлиб Ташлер, обращался к врачу Микеле Феррари с просьбой помочь его сыну улучшить спортивные показатели благодаря допингу. В связи с этим, Ташлер-старший приговорен к году заключения и обязан заплатить штраф в размере 4000 евро.

Источник отмечает, что сроки в случае Ташлеров – условные.

Летом 2016 года 29-летний биатлонист был дисквалифицирован на два года за применение запрещенных веществ, его отец - отстранен от работы в IBU.