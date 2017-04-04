Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бёрнли- : -Сток Сити
Футбол  Уотфорд- : -Вест Бромвич
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Футбол  Лестер Сити- : -Сандерленд
Футбол  Рома- : -Лацио
Футбол  Атлетико- : -Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Месси в мае подпишет новый контракт с «Барселоной»

Источник:  Cadena SERКомментарии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подпишет новый контракт с «Барселоной», сообщает Cadena Ser. 

По данным источника, новое соглашение Месси будет рассчитано на 5 лет.

Действующий контракт нападающего с каталонским грандом рассчитан до 2018 года.

Ранее сообщалось, что годовой оклад Лионеля может составить 35 миллионов евро.

В составе «Барселоны» Месси стал восьмикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 29-й тур. «Сельта» обыграла «Лас-Пальмас» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Штефан Лихтштайнер: Игроки «Ювентуса» загорелись идеей выиграть Лигу чемпионовЗащитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер рассказал о планах туринского клуба на текущий сезон.Зинедин Зидан: Хочу, чтобы Иско продлил контракт с «Реалом»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал нынешнюю ситуацию полузащитника «сливочных» Иско Аларкона.«Барселона» отказалась приехать на матч-открытие стадиона «Динамо»«Барселона» отклонила предложение принять участие в первом после реконструкции матче на стадионе «Динамо», сообщил пресс-секретарь проекта «ВТБ Арена Парк» Михаил Смирнов.«Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовы купить Неймара за 170 миллионов фунтовФорвард «Барселоны» Неймар рассматривает возможность продолжения карьеры в Англии, где он может стать самым высокооплачиваемым игроком Европы, сообщает The Times.Начо Фернадес: Мы привыкли к заявлениям ПикеЗащитник «Реала» Начо Фернандес рассказал о том, что думает о словах защитника «Барселоны» Жерара Пике в адрес столичного клуба.Рамон Родригес Мончи: Мы близки к тому, чтобы договориться с «Ромой»Бывший спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи близок к подписанию контракта с «Ромой».Битва «Наполи» и «Ювентуса», очередной разгром от «Барселоны» и победа Федерера над Надалем. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.Луис Энрике: Доволен тем, что удалось выиграть после паузы на матчи сборныхГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча против «Гранада» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.«Барселона» на выезде разгромила «Гранаду»«Барселона» на выезде разгромила «Гранаду»В матче 29-го тура чемпионата Испании «Гранада» на своем поле уступила «Барселоне» со счетом 1:4.Гол Гарая помог «Валенсии» разгромить «Депортиво»В матче 29-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле переиграла «Депортиво» со счетом 3:0.«Реал» обыграл «Алавес» и увеличил отрыв от «Барселоны» до пяти очковМадридский «Реал» одержал победу над «Алавесом» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.Килиан Мбаппе: «ПСЖ» подпортил свой имидж, проиграв «Барселоне» в Лиге чемпионовФорвард «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал нынешнее положение «ПСЖ», а также порассуждал на тему победы своей команды в Лиге чемпионов.Эден Азар: «Реал»? У меня контракт с «Челси», я остаюсь в ЛондонеПолузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал интерес со стороны мадридского «Реала».«Севилья» не смогла обыграть «Спортинг»«Севилья» дома сыграла вничью со «Спортингом» (0:0) в 29-м туре чемпионата Испании.Хорхе Сампаоли: В следующем сезоне «Севилья» будет бороться за второе место в чемпионате ИспанииГлавный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли ответил на ряд актуальных вопросов, рассказав о планах его клуба на будущий сезон.Неймар получил предложения от «Челси» и «Манчестер Юнайтед»Нападающий «Барселоны» Неймар раздумывает над переездом в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sunday Times.Зинедин Зидан: Слова Пике больше беспокоят журналистовГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Алавесом», а также прокомментировал заявления защитника «Барселоны» Жерара Пике.Анчелотти намерен укрепить состав «Баварии» хавбеком «Атлетико»Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник-Феррейра Карраско может перебраться в немецкую Бундеслигу.«Атлетико» обыграл «Малагу» и поднялся на третье место«Малага» дома уступила «Атлетико» (0:2) в 29-м туре чемпионата Испании.
Биатлон
Итальянский биатлонист Ташлер приговорен к девяти месяцам тюрьмы за применение допинга
Футбол
Алексис Санчес хочет перейти в «Челси»
Футбол
Валерий Карпин: Кокорин в матче с «Рубином» ходил по полю пешком
Хоккей
Евгений Малкин: Надеюсь, НХЛ изменит решение о недопуске игроков на Олимпиаду
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости