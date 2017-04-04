Месси в мае подпишет новый контракт с «Барселоной»
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подпишет новый контракт с «Барселоной», сообщает Cadena Ser.
По данным источника, новое соглашение Месси будет рассчитано на 5 лет.
Действующий контракт нападающего с каталонским грандом рассчитан до 2018 года.
Ранее сообщалось, что годовой оклад Лионеля может составить 35 миллионов евро.
В составе «Барселоны» Месси стал восьмикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически