Вячеслав Фетисов: Это безобразие, что на главном спортивном турнире не будут участвовать лучшие хоккеисты

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение НХЛ не допускать игроков до участия в Олимпийских играх в 2018 году.

- Считаю, что это безобразие, что на главном спортивном турнире не будут участвовать лучшие хоккеисты, - сказал Фетисов в интервью «Р-Спорт». - Смысл теряется в этом во всем тогда. Не знаю, что там могло быть камнем преткновения, это сложно понять.

Напомним, ранее на официальном сайте НХЛ было опубликовано заявление о том, что НХЛ не будет делать перерыв во время сезона-2017/18. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.