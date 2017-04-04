Владислав Третьяк: ФХР уважает решение НХЛ. Будем готовиться к Олимпиаде своими силами

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал решение НХЛ о недопуске игроков лиги на Олимпиаду-2018.

- Откровенно говоря, мы надеялись, что НХЛ, NHLPA (Ассоциация игроков НХЛ) и МОК найдут компромисс. Главные спонсоры МОК были заинтересованы в турнире высокого уровня на Олимпиаде, поскольку миллионы телезрителей смотрят хоккей. Решение не было принято, но федерация уважает любое решение, которое приняла НХЛ.

Будем готовиться к Олимпиаде своими силами. Хорошо, что сейчас об этом сказали, потому что мы будем уже делать календарь и совершенно по-другому готовиться к Играм, надеясь на своих игроков, - заявил Третьяк.

Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилась информация о том, что лига не будет прерывать регулярный чемпионат-2017/18 на Олимпийские игры в Пхенчхане.

