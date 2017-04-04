Хабиб Нурмагомедов: У меня был сбой в работе организма, а такие вещи невозможно предугадать

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как у него обстоят дела со здоровьем.

- Чувствую себя намного лучше. Есть небольшой дискомфорт, но это мелочи. Уже приступил к тренировкам, начал заниматься. Я был в клинике в Германии. Могу сказать, что в целом все в порядке и мне уже можно получать небольшие физические нагрузки. В ближайшее время вновь полечу туда на реабилитацию.

- Кто виноват в случившемся?



- Виноват я сам. Поймите, я все делал, как положено,тут нет такого, чтобы я отклонялся от заданного плана или плохо занимался. Это был сбой в работе организма, а такие вещи невозможно предугадать, - цитируют Нурмагомедова «Известия».

Напомним, 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона мира. Однако за несколько часов до официального взвешивания российский боец был госпитализирован из-за форсированной сгонки массы.

Теперь Нурмагомедов рассчитает провести поединок с Фергюсоном будущей осенью.