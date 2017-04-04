Эрик Карлссон: Отказ НХЛ от Олимпиады – это просто дерьмо

Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон раскритиковал решение НХЛ не допустить игроков Лиги на Олимпиаду-2018.

- Это просто дерьмо! Я не могу понять это решение. Это очень печально как для хоккея, так и для спорта. Тот, кто принимал решение об отказе от Олимпиады, явно не понимал, что он делает, - заявил Карлссон.

Эрик Карлссон - серебряный призер Олимпиады-2014 в Сочи. Дважды признавался лучшим защитником НХЛ по итогам сезонов (2012, 2015). Ранее швед выражал надежду на то, что лига все же отпустит хоккеистов на Олимпийские игры.

Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилась информация о том, что лига не будет прерывать регулярный чемпионат-2017/18 на Олимпиаду в Пхенчхане.

