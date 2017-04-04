Станислав Черчесов: После победы над Румынией я не видел игроков сборной четыре месяца

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о трудностях работы с национальной командой.

– После победы над Румынией, достигнутой на последней минуте, я не видел команду четыре месяца. Теперь мы ушли от поражения в матче с Бельгией - это был положительный эмоциональный момент. Но теперь снова все придется начинать заново, игроки вернутся в свои клубы. Это трудность, к которой нужно приспособиться. У нас было только 15 дней на совместную работу за последние 8 месяцев, – рассказал Черчесов на встрече в редакции «Советского спорта».

Напомним, в последней игре, которая проходила в Сочи, сборная России сыграла вничью с бельгийцами – 3:3.

