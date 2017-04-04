Дмитрий Комбаров: Поддержка трибун и вера в свои силы помогли нам завоевать три очка

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал игру красно-белых с «Оренбургом» (3:2) в рамках 21-го тура РФПЛ.

- После матча с «Оренбургом» тренер поздравил команду с победой, но сказал, что совершать такие ошибки в будущем недопустимо. Мы стараемся не обращать внимания на конкурентов, прежде всего концентрируемся на себе, но играть свой матч после конкурентов психологически чуть-чуть тяжелее.

Поначалу матч с «Оренбургом» складывался для нас удачно, команда сумела забить два гола и в целом контролировала ситуацию. Если бы судья не зафиксировал фол, когда забивал Сальваторе Боккетти, игра была бы закончена. Но мы упустили несколько возможностей забить и в итоге пропустили два нелогичных гола. Все могло кончиться печально, но поддержка трибун и вера в свои силы помогли нам завоевать три очка, - цитирует Комбарова ТАСС.

После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 9 апреля «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой».

