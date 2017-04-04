Станислав Черчесов: Главный минус и разочарование за время работы в сборной – игра с Катаром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о главных плюсах и минусах за время своей работы с национальной командой.

– Результаты матчей сборной пока можно вынести за скобки. Конечно, мы не проводим сборы в Турции, а собираем зрителей на прекрасных стадионах. Но сам Бог нам послал ситуацию, когда не нужно отбираться на чемпионат мира. Таким образом, мы можем просмотреть большее количество кандидатов.

А главный минус – это игра с Катаром. Ее ход и итог сильно расстроил как меня, так и болельщиков. Да, мы могли реализовать пенальти и свести встречу вничью, но это мало что изменило бы, – рассказал Черчесов на встрече в редакции «Советского спорта».

Напомним, 10 ноября в Дохе сборная России уступила в контрольном матче Катару со счетом 1:2.