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Станислав Черчесов: Нам нужно проверять себя не в матчах с Андоррой. Кубок конфедераций – важный рубеж

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о приоритетах в подготовке команды к домашнему чемпионату мира-2018.

– Да, мы уступили Кот-д'Ивуару, но давайте уважать команду, которая совсем недавно выиграла Кубок африканских наций. Все футболисты, за исключением вратарей, выступают за серьезные европейские клубы. Перед этим матчем я сказал, что в соперников нужно вцепляться. Даже перед Бельгией такого не говорил. Но увы, не все получилось.

Кубок конфедераций – это уже официальный турнир. И отношение к нему – самое серьезное. Также серьезно мы относимся и к своей позиции в рейтинге ФИФА. Но одна победа или одно поражение могут ее существенно изменить, – рассказал Черчесов на встрече в редакции «Советского спорта».

Напомним, 24 марта сборная России в Краснодаре уступила команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2.

В данный момент россияне занимают 60-ю строчку в рейтинге ФИФА.

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