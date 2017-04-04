Максим Сушинский: Хоккеисты из НХЛ должны ехать на Олимпийские игры

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал решение НХЛ не допускать игроков до участия в Олимпийских играх в 2018 году.

- Интерес к Олимпийским играм упадет. Думаю, что НХЛ надо все же задуматься, это не только их игроки. Люди раз в четыре года имеют право посвятить себя своим странам, чтобы их увидел весь мир, а не только зрители НХЛ. Это достояние всего мира, а не отдельных двух стран. Хоккеисты из НХЛ должны ехать на Олимпийские игры, - сказал Сушинский в интервью «Р-Спорт».

Напомним, ранее на официальном сайте НХЛ было опубликовано заявление о том, что НХЛ не будет делать перерыв во время сезона-2017/18. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.