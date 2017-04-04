Роман Трушечкин: Если «Спартак» научился выигрывать такие матчи, то кто же его теперь остановит?

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин прокомментировал гол «Спартака» на последних минутах в матче с «Оренбургом» (3:2) в 21-м туре РФПЛ.

- Тот случай, когда на пятой добавленной минуте пропускает не только «Оренбург», но и пара конкурентов «Спартака» в чемпионской гонке. В отдельном матче после такого уже не уйти от поражения. Но в турнире еще не поставлена точка. Если в оставшихся девяти турах «Спартаку» придется биться за свои победы на подобном пульсе, то я не знаю, есть ли вообще человеческие силы выдержать такое.

С другой стороны, вышла отменная драма. Матч, после которого сами собой пишутся слова про то, что если «Спартак» научился выигрывать такие матчи, то кто же его теперь остановит? То есть красно-белые взяли чисто чемпионский тон, отказавшись от всех остальных звучаний. Играют так, что сами себе не оставляют шанса на другой исход. В общем, если сейчас отбросить сомнения про их выносливость, то спрашивается: если в последнюю треть сезона они врываются с такой мощью, с таким надрывом, то какой же еще результат, кроме золотого, для них теперь возможен?

«Спартак» бежит впереди, все еще хорошо видный обоим конкурентам по золотому забегу. Они почти не сбиваются с ритма и готовы достать лидера при малейшей осечке. Кажется, что «Спартак» бежит изо всех сил, и значит, осечки неизбежны. Но если он делает каждый новый шаг, не сбиваясь, и снова ставит ногу твердо там, где должен бы упасть, то конкурентам впору повнимательнее смотреть под собственные ноги: не споткнутся ли они сами? Ведь не оборачиваясь на них, «Спартак» действует им на нервы даже сильнее, чем они, сверлящие взглядом его спину, - написал Трушечкин в своей колонке на «Матч ТВ».

После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 9 апреля «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой».