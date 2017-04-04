Кэри Прайс: Кубок мира – большой турнир, но ничто не может заменить Олимпиаду

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс высказался о решении НХЛ не делать паузу в регулярном чемпионате-2017/18 на Олимпийские игры.

– Это сильное разочарование. Решение скажется на молодых игроках, у которых ранее не было возможности участвовать в Олимпиаде. Некоторым будет очень трудно туда пробиться.

Понимаю позицию Гэри Бэттмана по поводу расходов на безопасность и страховки. В то же время Олимпиада – это нечто большее. Это крупнейший турнир, в котором участвует весь мир. Мы тоже хотим там засветиться.

Кубок мира и Олимпийские игры – это не одно и то же. Да, Кубок мира - большой турнир, где ты играешь за свою страну, но ничто не может заменить Олимпиаду, – приводит слова Прайса Sportsnet.

Напомним, 3 апреля НХЛ выпустила официальное сообщение о том, что лига в следующем сезоне не будет делать паузу в регулярном чемпионате для участия в Олимпийских играх. Игроки североамериканской лиги участвовали в олимпийском турнире с 1998 года.

Прайс в составе сборной Канады становился чемпионом Олимпийских игр в Сочи (2014) и обладателем Кубка мира (2016).

«Гари Бэттман молодец. Россия – чемпион». НХЛ не едет на Олимпиаду, что дальше?