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Валерий Каменский: Руководство НХЛ должно прислушаться к игрокам. Решение лиги считаю в корне неверным

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский прокомментировал решение НХЛ не отпустить игроков на Олимпиаду-2018.

– Это их право не отпустить игроков на Олимпиаду, но руководство НХЛ должно прислушаться к игрокам. Когда приезжают лучшие – это уникальная возможность увидеть всех звезд мирового хоккея на одном турнире. С участием игроков НХЛ всегда проходят самые интересные турниры. Решение руководства лиги я считаю в корне неверным. Надеюсь еще есть время, чтобы исправить ситуацию.

Ради Олимпиады многие игроки будут индивидуально работать со своими клубами с целью допуска их на турнир. Решение очень тяжелое для молодых игроков, которые только начинают свою карьеру за океаном. Это твоя карьера, твое будущее и поэтому здесь важно учитывать последствия, которые могут произойти в случае отъезда на Олимпиаду, – рассказал Каменский.

Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилась информация о том, что лига не будет прерывать регулярный чемпионат-2017/18 на Олимпиаду в Пхенчхане.

Голосование: Как вы относитесь к решению НХЛ не отпускать игроков лиги на Олимпиаду?

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