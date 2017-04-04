Валерий Каменский: Руководство НХЛ должно прислушаться к игрокам. Решение лиги считаю в корне неверным

Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский прокомментировал решение НХЛ не отпустить игроков на Олимпиаду-2018.

– Это их право не отпустить игроков на Олимпиаду, но руководство НХЛ должно прислушаться к игрокам. Когда приезжают лучшие – это уникальная возможность увидеть всех звезд мирового хоккея на одном турнире. С участием игроков НХЛ всегда проходят самые интересные турниры. Решение руководства лиги я считаю в корне неверным. Надеюсь еще есть время, чтобы исправить ситуацию.

Ради Олимпиады многие игроки будут индивидуально работать со своими клубами с целью допуска их на турнир. Решение очень тяжелое для молодых игроков, которые только начинают свою карьеру за океаном. Это твоя карьера, твое будущее и поэтому здесь важно учитывать последствия, которые могут произойти в случае отъезда на Олимпиаду, – рассказал Каменский.

Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилась информация о том, что лига не будет прерывать регулярный чемпионат-2017/18 на Олимпиаду в Пхенчхане.