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Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта

Источник:  WTAКомментарии

Россиянка Елена Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта, сообщает официальный сайт WTA.

Напомним, что 30-летняя спортсменка в марте одержала победу на турнире в Индиан-Уэлльсе, сейчас Веснина занимает 14-е место в рейтинге WTA. 

Кроме Весниной на звание лучшей теннисистки прошлого месяца претендуют чешка Каролина Плишкова, американка Винус Уильямс, датчанка Каролина Возняцки и британка Йоханна Конта. Голосование завершится на официальном сайте WTA 7 апреля.

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