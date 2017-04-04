Россиянка Елена Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта, сообщает официальный сайт WTA.

Напомним, что 30-летняя спортсменка в марте одержала победу на турнире в Индиан-Уэлльсе, сейчас Веснина занимает 14-е место в рейтинге WTA.

Кроме Весниной на звание лучшей теннисистки прошлого месяца претендуют чешка Каролина Плишкова, американка Винус Уильямс, датчанка Каролина Возняцки и британка Йоханна Конта. Голосование завершится на официальном сайте WTA 7 апреля.