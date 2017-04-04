Агент: Шумаков, Шалунов и Бурдасов, скорее всего, останутся в КХЛ из-за решения НХЛ

Нападающие Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Антон Бурдасов, скорее всего, останутся в России на следующий сезон из-за решения НХЛ, сообщил агент хоккеистов Шуми Бабаев.

Ранее на официальном сайте НХЛ было опубликовано заявление о том, что НХЛ не будет делать перерыв во время сезона-2017/18. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

- Безусловно, это решение повлияет. У ребят появляется реальный шанс сыграть на Олимпийских играх, - сказал Бабаев в интервью «Р-Спорт». - Понятно, что он появился бы, если бы они поехали играть в Северную Америку. Но теперь такой возможности нет, кроме того непонятно, что будет со следующей Олимпиадой. Пока такой шанс представился, многие ребята останутся и постараются попасть в состав сборной. Если говорить про моих клиентов, то все, кто имел предложения из НХЛ, скорее всего, останутся. Речь идет про Шалунова, Шумакова, Бурдасова, всего человек пять-шесть хотели уехать.