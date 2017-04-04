Станислав Черчесов: Лимит на легионеров нужен, и он есть во всех странах. Вопрос только в форме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал сохранение в чемпионате страны лимита на легионеров.



– Когда сказали, что в нашей лиге будет лимит «10+15», был обеими руками за. В каком-то виде лимит должен быть. И ни один серьезный клуб не будет засорять свой состав игроками из-за рубежа, если они невысокого класса.

Лимит нужен, и он есть во всех странах, где мне доводилось работать. И в Англии он есть. Вопрос только в его форме, – рассказал Черчесов на встрече в редакции «Советского спорта».