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Станислав Черчесов: Лимит на легионеров нужен, и он есть во всех странах. Вопрос только в форме

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал сохранение в чемпионате страны лимита на легионеров. 

– Когда сказали, что в нашей лиге будет лимит «10+15», был обеими руками за. В каком-то виде лимит должен быть. И ни один серьезный клуб не будет засорять свой состав игроками из-за рубежа, если они невысокого класса.

Лимит нужен, и он есть во всех странах, где мне доводилось работать. И в Англии он есть. Вопрос только в его форме, – рассказал Черчесов на встрече в редакции «Советского спорта»

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