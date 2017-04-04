Гарипов и Ткачев вызваны в сборную России на матчи Еврочелленджа против Франции
Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов и нападающий Владимир Ткачев вызваны в состав сборной России на два матча Еврочелленджа против Франции, сообщает «Бизнес Online».
Национальная команда под руководством Олега Браташа проведет игры в Челябинске 13 и 15 апреля.
Напомним, что «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина Восточной конференции уступил магнитогорскому «Металлургу» в серии со счетом 0:4. Ткачев стал лучшим бомбардиром казанской команды по итогам плей-офф, набрав 11 (2+9) очков в 15 играх. Гарипов признавался лучшим вратарем Кубка Гагарина по итогам второго раунда.
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