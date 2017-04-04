Майк Бэбкок: Разочарован решением НХЛ по Олимпиаде, но думаю только о матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал решение НХЛ о недопуске игроков лиги на Олимпиаду-2018.

- Все, что я могу сказать по этому поводу, я крайне разочарован. Но если говорить честно, все мои мысли сейчас - лишь о завтрашнем матче с «Вашингтоном». И мы сосредотачиваемся на будущих играх плей-офф. Пока не думаем ни о следующем сезоне, ни об Олимпиаде, - цитирует Бэбкока The Athletic.

Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилась информация о том, что лига не будет прерывать регулярный чемпионат-2017/18 на Олимпиаду в Пхенчхане.

Ранее Майк Бэбкок выражал надежду на то, что игроки НХЛ смогут принять участие в Играх-2018. Он приводил команду Канады к золотым медалям Олимпиад 2010 и 2014 годов, а также к победе на Кубке мира-2016.