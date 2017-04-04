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Баскетболисты «Урала» и «Зенита» провели благотворительный матч

Источник:  Znak.comКомментарии

Баскетболисты «Урала» и «Зенита» провели благотворительный матч в Екатеринбурге. Все вырученные деньги будут переданы семье Глазковых на помощь двум братьям Севе и Владу, страдающим сахарным диабетом, сообщает Znak.com.

Уже известно, что денег точно хватит для покупки приборов мониторинга, на приобретение этого оборудования и собирались средства благотворительного матча. 

Добавим, что встреча завершилась победой «Зенита» 91:64. Самым результативным в составе «Урала» стал Артем Комиссаров, набравший 13 очков.

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