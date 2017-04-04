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Клод Жюльен: Уверен, НХЛ было нелегко решить не участвовать в Олимпиаде. Рад, что остался в стороне от этого

Источник:  SportsnetКомментарии

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен поделился мнением о решении НХЛ не прерывать регулярный чемпионат-2017/18 для участия в Олимпийских играх.

– Я рад, что не участвовал в принятии этого решения. Это нелегкие решения. Олимпиада всех воодушевляет. Я сам получил удовольствие от опыта работы на этом турнире. При этом я понимаю другую сторону. Мы говорим об очень важном этапе сезона, когда он подходит к концу. Уверен, стороны могли бы этот момент проработать, и все бы остались довольны, но еще раз скажу: уверен, было нелегко принять такое решение, и рад, что остался в стороне от этого, – приводит слова Жюльена Sportsnet.

Напомним, 3 апреля НХЛ выпустила официальное сообщение о том, что лига в следующем сезоне не будет делать паузу в регулярном чемпионате для участия в Олимпийских играх. Игроки североамериканской лиги участвовали в олимпийском турнире с 1998 года.

Жюльен входил в тренерский штаб сборной Канады на Олимпийских играх в Сочи. Тогда канадцы выиграли золотые медали.

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