Рене Фазель: Удивлен решением НХЛ - я думал, у нас есть время до конца апреля

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что по-прежнему готов к переговорам с НХЛ по условиям участия игроков лиги в олимпийском турнире 2018 года.

- Прежде всего, хочу сказать, что я очень удивлен решением НХЛ, у нас не было реальной возможности, чтобы поговорить с мистером Беттмэном, чтобы найти решение. Так что я очень удивлен решением, которое принято сейчас.

Что касается того, поменяет ли НХЛ свою позицию, скажу, что наша дверь открыта настежь. Мы открыты. Так что это им решать, менять ли свое решение. Думаю, что если НХЛ поменяет свою позицию, все будут очень счастливы. Но я считаю, что вряд ли мистер Беттмэн поменяет свое решение. Если это случится, это будет нечто особенное. Теперь те нации, которые примут участие в хоккейном турнире, знают, что теперь надо готовиться по плану «Б», - рассказал Фазель.

Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилась информация о том, что лига не будет прерывать регулярный чемпионат-2017/18 на Олимпиаду в Пхенчхане.

Материалы по теме:

«Мы не можем относиться к НХЛ лучше, чем к другим!» Специальное заявление МОК

Владимир Юрзинов-старший: НХЛ отказалась от Олимпиады? Приступаем к плану «А»

Спасибо, Америка! Пять причин, почему отказ НХЛ от Олимпиады – благо для России

Какими были пять Олимпиад с НХЛ. И почему дальше этого не будет

«Олимпиада без НХЛ – это хуже, чем чемпионат мира!» Жесткое решение Америки

Осторожно, эра закрывается! Микулик – об отказе НХЛ от Олимпиады

«Гари Бэттман молодец. Россия – чемпион». НХЛ не едет на Олимпиаду, что дальше?