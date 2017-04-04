Владимир Крикунов: После решения НХЛ шансы нашей сборной на ОИ-2018 значительно повышаются

Бывший главный тренер национальной команды Владимир Крикунов считает, что после решения НХЛ шансы сборной России на ОИ-2018 увеличились.

- Я думаю, что лига поступила неправильно, потому что Олимпиада - это праздник для всего мира, а хоккей - это украшение всех Игр. В целом, шансы нашей сборной значительно повышаются. Помню, как убеждал Олега Знарка возглавить команду и говорил, что еще неясно, примут ли игроки НХЛ участие в Олимпиаде. Звание олимпийского чемпиона бесценно, а пройдет некоторое время, и все забудут, что НХЛовцев не было. Но турнир все равно будет интересным, так как соперники соберут хорошие команды, - сказал Крикунов ТАСС.

Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилась информация о том, что лига не будет прерывать регулярный чемпионат-2017/18 на Олимпиаду в Пхенчхане.