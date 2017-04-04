СКА направит средства, вырученные с финала Кубка Гагарина, семьям пострадавших от взрыва в метро

Хоккейный клуб СКА выступил с заявлением на своем официальном сайте в связи с терактом, произошедшим 3 апреля в петербургском метро.

Сообщается, что часть средств, вырученных клубом с проведения финальных матчей Кубка Гагарина, будет направлена семьям пострадавших от взрыва. В сообщении отмечается, что тренировка команды, проходившая сегодня, 4 апреля, в Ледовом дворце, началась с минуты молчания в память о жертвах теракта.

Также для помощи пострадавшим был открыт специальный счет, с реквизитами которого можно ознакомиться здесь.

Напомним, инцидент произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан. Из-за теракта с 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.

Финальная серия Кубка Гагарина между СКА и «Металлургом» стартует 8 апреля в Магнитогорске. В Петербурге команды сыграют 12 и 14 апреля.

«Приходи в себя, Петербург!» Поддержка из мира спорта после взрыва в метро