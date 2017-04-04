M-1 Challenge 79. В рамках турнира состоится реванш Брэндон Хэлси – Александр Шлеменко

Два с половиной года назад Александр Шлеменко (Новый Поток, Авторская школа «Шторм»и клуб Боец, 55-9) потерпел последнее поражение в своей карьере – на турнире Bellator 126 он проиграл Брэндону Хэлси (США, 9-2) и потерял пояс чемпиона организации. 1 июня на грандиозном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79, который пройдет во Дворце Спорта «Юбилейный», в Санкт-Петербурге в главном бою вечера «Шторм» получит возможность взять реванш у «Быка».

В сентябре 2014 года американскому атлету понадобилось всего 35 секунд чтобы пройти в ноги Александру Шлеменко, свалить его на пол и поймать на удушающий прием. Россиянин пытался вырваться, но в конечном итоге потерял сознание. После этого боя Хэлси развил успех и, нокаутировав в следующем поединке Кендала Гроува, забрался аж на 15-ю строчку в мировом рейтинге. Однако уже в следующем поединке он проиграл Рафаэлю Карвальо и тоже был вынужден уступить пояс чемпиона Bellator. Первая попытка договориться с командой Брэндона о реванше была предпринята в начале этого года, однако стороны не смогли придти к соглашению по весовой категории, в которой мог бы пройти этот поединок. Теперь же все нюансы улажены и контракт на долгожданный поединок подписан.

После того поражения у Александра Шлеменко последовала череда побед. Помимо выступлений за океаном он подарил российским зрителям две эпичных битвы против Вячеслава Василевского в прошлом году, а сезон 2017-го года начал с красивой победы над непрошибаемым американским бойцом Полом Брэдли. В четвертом поединке в рейдже M-1 Challenge Александра ждет старый знакомый. У Шлеменко никогда не было проблем с мотивацией на бой и желанием показать зрелищную схватку, а в этом случае можно быть уверенным, что его настрой будет запредельным.



