Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко

читайте также

Евгений Плющенко: Я вернусь на Олимпийские игры в качестве тренера Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что примет участие в Олимпийских играх в качестве тренера спортсменов. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Евгений Плющенко: Женечка, поздравляю с очередной победой и гениальным прокатом! Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил российскую фигуристку Евгению Медведеву с победой на чемпионате мира в Хельсинки.

Алексей Мишин: Надо поблагодарить Плющенко за его спортивный подвиг Тренер Евгения Плющенко Алексей Мишин прокомментировал «Советскому спорту» решение фигуриста завершить карьеру.

Татьяна Тарасова: Пока не могу назвать Плющенко коллегой Известный российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что фигурист Евгений Плющенко завершил карьеру.

Евгений Плющенко: Я закончил карьеру в спорте, на ОИ-2018 как фигурист не поеду Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что завершил профессиональную карьеру.

Евгений Плющенко: Сейчас Коляде и Ковтуну надо выложиться в произвольной программе Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился впечатлениями от выступления российских фигуристов Михаила Коляды и Максима Ковтуна в короткой программе на проходящем в Хельсинки чемпионате мира.

Евгений Плющенко: Если бы в Сочи катал программу в личных соревнованиях, остался бы парализованным Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, какие эмоции остались у фигуриста после Олимпийских игр в Сочи.

Евгений Плющенко: На пятую Олимпиаду поеду, но не знаю, в каком качестве Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился планами относительно своего участия на Олимпиаде 2018 года.

Плющенко откроет академию фигурного катания в Москве Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о скором открытии в Москве его академии фигурного катания.

Максим Ковтун: Сотникова и Липницкая могут вернуться на свой прежний уровень Российский фигурист Максим Ковтун уверен в том, что олимпийские чемпионки Сочи-2014 Аделина Сотникова и Юлия Липницкая снова смогут бороться за призовые места на крупных соревнованиях.

Евгений Плющенко: Медведева может выиграть больше одной золотой олимпийской медали Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко уверен в том, что главные победы российской фигуристки Евгении Медведевой еще впереди.

Илья Авербух: Сотникова собирается возвращаться в большой спорт Тренер и хореограф Илья Авербух сообщил о том, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова намерена вернуться к соревнованиям высокого уровня.

«Порезал сухожилия – хорошо сказалось». Плющенко начал хоккейную карьеру (видео) Олимпийский чемпион уже даже первый гол забил: в пятом матче за команду «Ледяные волки».

Грэйси Голд: Мне нравилась Сотникова, как и другие русские фигуристы Американская фигуристка Грэйси Голд высказалась о допинг-расследовании в отношении российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи.

Хватит молчать! Как отражать очередную атаку на российский спорт Обозреватель «Советского спорта» - о вбросе итальянского издания о допинге российских фигуристов на Олимпиаде в Сочи.

Сотникова упомянута в докладе Макларена и может лишиться золота Олимпиады в Сочи Российская фигуристка Аделина Сотникова упомянута в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, утверждает итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Это может привести к пересмотру результатов зимней Олимпиады-2014 в Сочи в фигурном катании.

Евгений Плющенко: Если я захочу вернуться в спорт, я вернусь Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал отсутствие своей фамилии в расширенном составе сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Александр Горшков: У Плющенко есть шансы выступить на Олимпиаде Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал отсутствие двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в расширенном списке сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Евгений Плющенко: Липницкой надо не форсировать подготовку, а залечить все травмы Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал нестабильность выступлений Юлии Липницкой.