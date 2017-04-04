Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко
Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова приняла решение поменять тренера, сообщает «Р-Спорт».
Фигуристка прекратила сотрудничество с Еленой Буяновой и будет работать с Евгением Плющенко.
- Сотникова будет тренироваться у Плющенко, сотрудничество с Буяновой завершено, - сказал собеседник агентства.
Под руководством Буяновой Сотникова выиграла золото Игр в Сочи. На днях стало известно, что Плющенко завершил карьеру спортсмена и перешел на тренерскую деятельность.
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