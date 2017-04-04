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Футболисты ЦСКА начали подготовку к матчу с «Краснодаром»

Источник:  BobSoccerКомментарии

Сегодня футболисты ЦСКА начинают подготовку к матчу 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром», сообщает Bobsoccer.  

Игра состоится 9 апреля в Краснодаре. Напомним, что три предыдущих выездных матча против «быков» завершались для армейцев поражениями.

На выездной матч армейцы отправятся в субботу после предыгровой тренировки. После 21-го тура ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, «Краснодар» расположился на четвертой строчке. 


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