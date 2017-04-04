Футболисты ЦСКА начали подготовку к матчу с «Краснодаром»
Сегодня футболисты ЦСКА начинают подготовку к матчу 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром», сообщает Bobsoccer.
Игра состоится 9 апреля в Краснодаре. Напомним, что три предыдущих выездных матча против «быков» завершались для армейцев поражениями.
На выездной матч армейцы отправятся в субботу после предыгровой тренировки. После 21-го тура ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, «Краснодар» расположился на четвертой строчке.
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