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Олег Знарок: Решение НХЛ никак не повлияет на подготовку сборной России к Олимпиаде

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок поделился мнением о решении НХЛ не прерывать регулярный чемпионат-2017/18 для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

- Решение никак не повлияет на подготовку сборной России к Олимпиаде. У нас изначально было два плана, один из которых был рассчитан на то, что игроки НХЛ не приедут на Игры. Продолжаем готовиться, работать в штатном режиме.

После того, как олимпийская сборная сыграет два матча Еврочелленджа в Челябинске 13 и 15 апреля, начнет подготовку к чемпионату мира и национальная команда, состав которой будет сформирован с учетом решения НХЛ. Но это не значит, что мы полностью откажемся от игроков этой лиги на предстоящем чемпионате мира, - цитирует Знарка «Р-Спорт». 

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Напомним, 3 апреля НХЛ выпустила официальное сообщение о том, что лига в следующем сезоне не будет делать паузу в регулярном чемпионате для участия в Олимпийских играх. Игроки североамериканской лиги участвовали в олимпийском турнире с 1998 года.

Чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Сборная России будет играть в группе А, чьи матчи примет Кельн. Соперники российских хоккеистов - сборные Германии, Дании, Италии, Латвии, Словакии, США и Швеции.

На олимпийском турнире в Пхенчхане сборная России сыграет в группе B против команд США, Словакии и Словении.

Голосование: Как вы относитесь к решению НХЛ не отпускать игроков лиги на Олимпиаду?

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