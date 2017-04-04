Борис Майоров: В НХЛ бизнес перевесил спортивный интерес. И это печально
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал решение НХЛ не отпускать своих игроков на ОИ-2018.
– Неужели бизнес настолько перевешивает спортивные интересы, – недоволен Борис Майоров. – Конечно, мы все понимаем, что НХЛ – гигантское промышленное предприятие. Но ведь всегда бывают какие-то исключения. Уж Олимпиада – более, чем достойный повод для таких исключений. Раньше ведь компромиссы находились. И что, разве регулярный чемпионат НХЛ становился после Олимпиады менее интересным для североамериканской публики? Да нет конечно! А что сейчас-то изменилось? Для мирового хоккея это очень печальное известие…
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