«Спартак» в 14-й раз за сезон стал самой посещаемой командой РФПЛ

Матч «Спартак» - «Оренбург» (3:2) собрал на трибунах стадиона «Открытие Арена» 25 694 болельщика, сообщает официальный сайт клуба.

Встреча красно-белых с уральцами стала самой посещаемой в 21-м туре премьер-лиги. За вторым по посещаемости матчем тура между ЦСКА и «Крыльями Советов» наблюдали 14 000 любителей футбола.

«Спартака» уже в четырнадцатый раз в ходе чемпионата России стал самой популярной командой у зрителей. Всего с начала сезона игры с участием «Спартака» вживую увидели 484 196 болельщиков.

Красно-белые уверенно лидируют в рейтинге самых посещаемых клубов РФПЛ. На матчах «Зенита», занимающего вторую строчку, побывали почти на полторы сотни тысяч зрителей меньше (342 953). Третью строчку рейтинга занимают армейцы, матчи которых посетил 309 031 человек.