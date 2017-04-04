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«Ливерпуль» хочет продать Сахо за 30 млн фунтов стерлингов

Источник:  Газета.RuКомментарии

«Ливерпуль» планирует летом продать защитника Мамаду Сахо, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Liverpool Echo.

В настоящее время 27-летний футболист выступает на правах аренды за «Кристал Пэлас». По информации источника, «Ливерпуль» намерен получить за трансфер защитника не менее 30 миллионов фунтов стерлингов. Интерес к Сахо проявляют «Наполи» или «Саутгемптон».

Контракт французского футболиста с «Ливерпулем» действует до лета 2020 года.

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