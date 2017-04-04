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Агент Кришито: Теракт в Петербурге не повлияет на планы Доменико

Источник:  ITA Sport PressКомментарии

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, высказался о будущем своего клиента в Петербурге после теракта, произошедшего 3 апреля в местном метро.

- Произошедшее в Петербурге не повлияет на планы Миммо. Он любит этот город и не покинет «Зенит». «Наполи»? Иногда появляются разные слухи, но они не ведут к чему-то конкретному. Единственная вещь, в которой уверен - контракт Кришито с «Зенитом» может быть продлен, - приводит слова агента ITA Sport Press.

Напомним, контракт 30-летнего защитника с петербургским клубом действует до 30 июня 2018 года. Кришито играет за «Зенит» с лета 2011 года после перехода из «Дженоа».

Теракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан. Из-за теракта с 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.

«Приходи в себя, Петербург!» Поддержка из мира спорта после взрыва в метро

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