Путин поздравил Медведеву с победой на чемпионате мира

Президент РФ Владимир Путин направил фигуристке Евгении Медведевой телеграмму, в которой поздравил ее с успешным выступлением на чемпионате мира.

«Поздравляю Вас с триумфальным выступлением в Хельсинки. Вы уверенно подтвердили титул сильнейшей фигуристки планеты, обновили сразу два мировых рекорда, вписали новую яркую страницу в историю отечественного спорта. Желаю Вам успехов в будущем олимпийском сезоне и всего самого доброго», - говорится в тексте телеграммы.

Напомним, на чемпионате мира-2017 в Хельсинки Евгения Медведева уверенно завоевала золотую медаль, установив новый мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ.