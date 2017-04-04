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Путин поздравил Медведеву с победой на чемпионате мира

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Президент РФ Владимир Путин направил фигуристке Евгении Медведевой телеграмму, в которой поздравил ее с успешным выступлением на чемпионате мира.

«Поздравляю Вас с триумфальным выступлением в Хельсинки. Вы уверенно подтвердили титул сильнейшей фигуристки планеты, обновили сразу два мировых рекорда, вписали новую яркую страницу в историю отечественного спорта. Желаю Вам успехов в будущем олимпийском сезоне и всего самого доброго», - говорится в тексте телеграммы. 

Напомним, на чемпионате мира-2017 в Хельсинки Евгения Медведева уверенно завоевала золотую медаль, установив новый мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ.  

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