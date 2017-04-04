Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов будут проводить на одной неделе

Исполнительный комитет УЕФА на заседании в Хельсинки принял решение, касающееся регламента проведения финалов еврокубков.

По резолюции исполкома, в цикле 2018-2021 годов финал Лиги Европы будет проводиться на той же неделе, что и финал Лиги чемпионов.

Это сделано для того, чтобы решающий матч Лиги Европы, как и Лиги чемпионов, проводился по завершении национальных футбольных чемпионатов.

