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Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов будут проводить на одной неделе

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Исполнительный комитет УЕФА на заседании в Хельсинки принял решение, касающееся регламента проведения финалов еврокубков.

По резолюции исполкома, в цикле 2018-2021 годов финал Лиги Европы будет проводиться на той же неделе, что и финал Лиги чемпионов.

Это сделано для того, чтобы решающий матч Лиги Европы, как и Лиги чемпионов, проводился по завершении национальных футбольных чемпионатов.

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