«Спартак» обновит официальный сайт и откроет офис в Китае

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о ближайших планах развития инфраструктуры клуба.

- В следующем сезоне клуб планирует открыть офис и филиал академии в Китае. В данный момент мы ведем переговоры с представителями Китая. В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию.

Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках, - заявил Измайлов.

Напомним, «Спартак» лидирует в чемпионате России-2016/17 после 21 тура, опережая «Зенит» и ЦСКА на шесть очков.

