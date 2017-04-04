Варламов восстановится от травмы к началу мая

Отец Семена Варламова Александр рассказал, что восстановление хоккеиста «Колорадо» продлится до начала мая.

- Лечение проходит нормально, до мая месяца Семен восстановится, - сообщил ТАСС отец хоккеиста.

Напомним, что Варламова беспокоит травма паха. Из-за нее он уже пропустил несколько матчей в НХЛ. В конце января он перенес операцию.

В этом сезоне российский голкипер провел 24 матча, в которых одержал шесть побед и потерпел 17 поражений. В среднем за игру он пропускает 3,38 шайбы, отражая 89,8% бросков.