Татьяна Тарасова: Поживем увидим, каким будет сотрудничество Сотниковой и Плющенко

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова прокомментировала начало работы олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой с Евгением Плющенко.

- Поживем – увидим, каким будет это сотрудничество, желаю успеха Аделине, - заявила Тарасова.

Сегодня стало известно, что Сотникова, работавшая под руководством Елены Буяновой с 2004 года, приняла решение тренироваться с Плющенко, ранее объявившим о начале тренерской карьеры.

- Мы начинаем сотрудничество с Аделиной, но это пока все, что я могу сказать. Все подробности - завтра на пресс-конференции, - прокомментировал ситуацию двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко агентству ТАСС.







