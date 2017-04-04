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Татьяна Тарасова: Поживем увидим, каким будет сотрудничество Сотниковой и Плющенко

Источник:  Р-СпортКомментарии

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова прокомментировала начало работы олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой с Евгением Плющенко.

- Поживем – увидим, каким будет это сотрудничество, желаю успеха Аделине, - заявила Тарасова.

Сегодня стало известно, что Сотникова, работавшая под руководством Елены Буяновой с 2004 года, приняла решение тренироваться с Плющенко, ранее объявившим о начале тренерской карьеры. 

- Мы начинаем сотрудничество с Аделиной, но это пока все, что я могу сказать. Все подробности - завтра на пресс-конференции, - прокомментировал ситуацию двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко агентству ТАСС.



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