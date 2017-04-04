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Анонсированы группы и расписание Hearthstone Global Games

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Организаторы Hearthstone Global Games анонсировали распределение сборных по группам и расписание матчей первой недели.


Матчи пройдут в формате до трех побед. Каждый член команды примет участие только в одной игре в ходе матча, причем порядок выступления определится до начала матча. При этом игроки смогут выбрать, каким из двух классов они станут играть, перед началом своей игры.

Если результатом первых четырех игр окажется ничья, выбранные «эйс-игроки» в решающем пятом матче сыграют либо своей, ранее неиспользованной колодой, либо «эйс-колодой».

11 апреля — 11:00

Чехия - Филиппины
Корея - Греция
Тайвань - Польша
Китай - Швеция
Россия - Испания

12 апреля — 17:00

Финляндия - Норвегия
Нидерланды - Румыния
Германия - Украина
Франция - Канада
США - Великобритания

14 апреля — 4:00

Австралия - Аргентина
Бразилия - Индонезия

Состав сборной России: Павел «Pavel» Бельтюков, Владислав «SilverName» Синотов, Алексей «INER» Бакуменко, Алексей «ShtanUdachi» Барсуков. 

В турнире примут участие 48 сборных. Призовой фонд чемпионата составит 300 000 долларов.

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