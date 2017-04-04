Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бёрнли- : -Сток Сити
Футбол  Уотфорд- : -Вест Бромвич
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Футбол  Лестер Сити- : -Сандерленд
Футбол  Рома- : -Лацио
Футбол  Атлетико- : -Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Жулин: Не знаю, как Плющенко проявит себя с точки зрения тренерской работы

Источник:  Газета.RuКомментарии

Тренер-постановщик Александр Жулин прокомментировал новость о том, что новым наставником олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой стал Евгений Плющенко.

– Пока не знаю, как Евгений проявит себя с точки зрения тренерской работы, потому что это дело непростое. И сразу брать олимпийскую чемпионку… Не знаю даже, как прокомментировать. Я им желаю, чтобы все у них получилось. Мне очень интересно посмотреть, как у них все сложится. Единственное, ломка техники может привести как к хорошим, так и к печальным последствиям. Если у Евгения хватит мудрости сильно ее не ломать, а только внести поправки, то все может получиться,  заявил Жулин в интервью «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что фигуристка прекратила сотрудничество с Еленой Буяновой и будет работать с Евгением Плющенко. Под руководством Буяновой Сотникова выиграла золото Игр в Сочи. На днях стало известно, что Плющенко завершил карьеру спортсмена и перешел на тренерскую деятельность. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Татьяна Тарасова: Поживем увидим, каким будет сотрудничество Сотниковой и ПлющенкоЗаслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова прокомментировала начало работы олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой с Евгением Плющенко.Сотникова будет тренироваться под руководством ПлющенкоОлимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова приняла решение поменять тренера, сообщает «Р-Спорт».Евгений Плющенко: Я вернусь на Олимпийские игры в качестве тренераДвукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что примет участие в Олимпийских играх в качестве тренера спортсменов. Об этом он сообщил в своем Instagram.Евгений Плющенко: Женечка, поздравляю с очередной победой и гениальным прокатом!Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил российскую фигуристку Евгению Медведеву с победой на чемпионате мира в Хельсинки.Алексей Мишин: Надо поблагодарить Плющенко за его спортивный подвигАлексей Мишин: Надо поблагодарить Плющенко за его спортивный подвигТренер Евгения Плющенко Алексей Мишин прокомментировал «Советскому спорту» решение фигуриста завершить карьеру.Татьяна Тарасова: Пока не могу назвать Плющенко коллегойИзвестный российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что фигурист Евгений Плющенко завершил карьеру.Евгений Плющенко: Я закончил карьеру в спорте, на ОИ-2018 как фигурист не поедуДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что завершил профессиональную карьеру.Евгений Плющенко: Сейчас Коляде и Ковтуну надо выложиться в произвольной программеДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился впечатлениями от выступления российских фигуристов Михаила Коляды и Максима Ковтуна в короткой программе на проходящем в Хельсинки чемпионате мира.Евгений Плющенко: Если бы в Сочи катал программу в личных соревнованиях, остался бы парализованнымДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, какие эмоции остались у фигуриста после Олимпийских игр в Сочи.Евгений Плющенко: На пятую Олимпиаду поеду, но не знаю, в каком качествеДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился планами относительно своего участия на Олимпиаде 2018 года.Плющенко откроет академию фигурного катания в МосквеРоссийский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о скором открытии в Москве его академии фигурного катания.Максим Ковтун: Сотникова и Липницкая могут вернуться на свой прежний уровеньРоссийский фигурист Максим Ковтун уверен в том, что олимпийские чемпионки Сочи-2014 Аделина Сотникова и Юлия Липницкая снова смогут бороться за призовые места на крупных соревнованиях.Евгений Плющенко: Медведева может выиграть больше одной золотой олимпийской медалиДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко уверен в том, что главные победы российской фигуристки Евгении Медведевой еще впереди.Илья Авербух: Сотникова собирается возвращаться в большой спортТренер и хореограф Илья Авербух сообщил о том, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова намерена вернуться к соревнованиям высокого уровня.«Порезал сухожилия – хорошо сказалось». Плющенко начал хоккейную карьеру (видео)«Порезал сухожилия – хорошо сказалось». Плющенко начал хоккейную карьеру (видео)Олимпийский чемпион уже даже первый гол забил: в пятом матче за команду «Ледяные волки».Грэйси Голд: Мне нравилась Сотникова, как и другие русские фигуристыАмериканская фигуристка Грэйси Голд высказалась о допинг-расследовании в отношении российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи.Хватит молчать! Как отражать очередную атаку на российский спортХватит молчать! Как отражать очередную атаку на российский спортОбозреватель «Советского спорта» - о вбросе итальянского издания о допинге российских фигуристов на Олимпиаде в Сочи.Сотникова упомянута в докладе Макларена и может лишиться золота Олимпиады в СочиРоссийская фигуристка Аделина Сотникова упомянута в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, утверждает итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Это может привести к пересмотру результатов зимней Олимпиады-2014 в Сочи в фигурном катании.Евгений Плющенко: Если я захочу вернуться в спорт, я вернусьДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал отсутствие своей фамилии в расширенном составе сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.Александр Горшков: У Плющенко есть шансы выступить на ОлимпиадеПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал отсутствие двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в расширенном списке сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане.
Футбол
Агент Кришито: Теракт в Петербурге не повлияет на планы Доменико
Хоккей
Олег Знарок: Решение НХЛ никак не повлияет на подготовку сборной России к Олимпиаде
Фигурное катание
Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко
MMA
M-1 Challenge 79. В рамках турнира состоится реванш Брэндон Хэлси – Александр Шлеменко
все новости
Евгений Плющенко
Евгений Плющенковсе новости
Аделина Сотникова
Аделина Сотниковавсе новости