Александр Жулин: Не знаю, как Плющенко проявит себя с точки зрения тренерской работы

Тренер-постановщик Александр Жулин прокомментировал новость о том, что новым наставником олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой стал Евгений Плющенко.

– Пока не знаю, как Евгений проявит себя с точки зрения тренерской работы, потому что это дело непростое. И сразу брать олимпийскую чемпионку… Не знаю даже, как прокомментировать. Я им желаю, чтобы все у них получилось. Мне очень интересно посмотреть, как у них все сложится. Единственное, ломка техники может привести как к хорошим, так и к печальным последствиям. Если у Евгения хватит мудрости сильно ее не ломать, а только внести поправки, то все может получиться, заявил Жулин в интервью «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что фигуристка прекратила сотрудничество с Еленой Буяновой и будет работать с Евгением Плющенко. Под руководством Буяновой Сотникова выиграла золото Игр в Сочи. На днях стало известно, что Плющенко завершил карьеру спортсмена и перешел на тренерскую деятельность.