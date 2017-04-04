Хабиб Нармагомедов: Врач сказал, что я чуть не умер от сгонки веса, но переходить в следующую категорию не собираюсь

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих дальнейших планах и о нежелании сменить весовую категорию.

- В больнице врач сказал: «Ты не можешь драться. Ты чуть не умер. Как ты можешь драться, если ты чуть не умер? Ни за что, никаких боев. Никаких сгонок веса, никакого боя, ничего нельзя. Тебе нужно оставаться в госпитале семь часов, чтобы мы убедились, что организм в порядке». Я и ощущал себя как будто чуть не умер.

«Я не считаю, что сгоняю слишком много веса. Я укладываюсь в легкую весовую категорию. Перед боем с Майклом Джонсоном на весах я показал 155,5 фунтов (70,5 кг) и чувствовал себя хорошо, даже идеально. Я без проблем согнал вес.

Совсем недавно я вернулся из Германии после обследования. Мне нужно три-пять месяцев, чтобы вернуть прежнее состояние здоровья.

Я никогда не дрался в полусредней весовой категории, потому что могу уложиться в легкую весовую категорию. Я на протяжении всей карьеры укладывался в легкую весовую категорию. Я могу сделать вес и сделаю. Конечно, раньше я задумывался о возможности супербоя в полусредней весовой категории, но никогда не проводил в этом дивизионе боев. Никогда. Это не изменится. Я буду драться только в легкой весовой категории, и теперь у меня появилась другая мотивация. Я хочу узнать, как я могу пройти взвешивание для боя в легкой весовой категории, и как завоевать пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории, - заявил Нурмагомедов.

Напомним, 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона мира. Однако за несколько часов до официального взвешивания российский боец был госпитализирован из-за форсированной сгонки массы.

Теперь Нурмагомедов рассчитает провести поединок с Фергюсоном будущей осенью.

