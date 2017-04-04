Владислав Игнатьев: Мы можем и в Кубке успешно выступить, и в чемпионате подняться высоко

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о шансах железнодорожников в Кубке России.

– Мы можем и в Кубке успешно выступить (то есть выиграть его), так и в чемпионате подняться высоко. В таблице сейчас большая плотность, одна-две игры могут поменять ситуацию полностью. У нас собраны классные футболисты, мы отдаемся на тренировках, поэтому все в наших руках. В Кубке все непредсказуемо: вне зависимости от уровня и статуса соперников. Атакуешь, создаешь моменты, а тебе «шальной» залетает и все – ты не у дел. Так что не надо заранее распределять силы. Кроме того, десятое место – это не место «Локомотива» в любом случае. Нужно исправлять ситуацию. Я считаю, что даже при выигранном Кубке это будет неудачным результатом. Нам предстоит тяжелейший матч с «Уфой». Права на ошибку нет, - цитирует Игнатьева официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что полуфинал Кубка России «Локомотив» - «Уфа» состоится завтра в 19:30 мск. Во втором полуфинале сыграют «Урал» и «Рубин». Финальный матч Кубка России состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».