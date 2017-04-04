Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бёрнли- : -Сток Сити
Футбол  Уотфорд- : -Вест Бромвич
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Футбол  Лестер Сити- : -Сандерленд
Футбол  Рома- : -Лацио
Футбол  Атлетико- : -Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Игнатьев: Мы можем и в Кубке успешно выступить, и в чемпионате подняться высоко

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о шансах железнодорожников в Кубке России.

– Мы можем и в Кубке успешно выступить (то есть выиграть его), так и в чемпионате подняться высоко. В таблице сейчас большая плотность, одна-две игры могут поменять ситуацию полностью. У нас собраны классные футболисты, мы отдаемся на тренировках, поэтому все в наших руках. В Кубке все непредсказуемо: вне зависимости от уровня и статуса соперников. Атакуешь, создаешь моменты, а тебе «шальной» залетает и все – ты не у дел. Так что не надо заранее распределять силы. Кроме того, десятое место – это не место «Локомотива» в любом случае. Нужно исправлять ситуацию. Я считаю, что даже при выигранном Кубке это будет неудачным результатом. Нам предстоит тяжелейший матч с «Уфой». Права на ошибку нет, - цитирует Игнатьева официальный сайт «Локомотива». 

Напомним, что полуфинал Кубка России «Локомотив» - «Уфа» состоится завтра в 19:30 мск. Во втором полуфинале сыграют «Урал» и «Рубин». Финальный матч Кубка России состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» обновит официальный сайт и откроет офис в КитаеВице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о ближайших планах развития инфраструктуры клуба.«Ростов» провел тренировку после матча с «Краснодаром»Сегодня днем футболисты «Ростова» провели тренировку.Каррере пора перекреститься. Колонка Юрия ЦыбаневаКаррере пора перекреститься. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о победе «Спартака» над «Оренбургом» (3:2).Агент Кришито: Теракт в Петербурге не повлияет на планы ДоменикоАгент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, высказался о будущем своего клиента в Петербурге после теракта, произошедшего 3 апреля в местном метро.О хорошем и плохом. Михаил Борзыкин – о «Спартаке»О хорошем и плохом. Михаил Борзыкин – о «Спартаке»Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч «Спартак» – «Оренбург».«Спартак» в 14-й раз за сезон стал самой посещаемой командой РФПЛМатч «Спартак» - «Оренбург» собрал на трибунах стадиона «Открытие Арена» 25 694 болельщика, сообщает официальный сайт клуба.Футболисты ЦСКА начали подготовку к матчу с «Краснодаром»Сегодня футболисты ЦСКА начинают подготовку к матчу 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром», сообщает Bobsoccer.Психолог Гущин: При Каррере в «Спартаке» появилось сочетание силы и волиПсихолог Гущин: При Каррере в «Спартаке» появилось сочетание силы и волиЕсли спартаковцы так будут лихо расходовать эмоции, хватит ли их до конца сезона?Станислав Черчесов: Лимит на легионеров нужен, и он есть во всех странах. Вопрос только в формеГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал сохранение в чемпионате страны лимита на легионеров.Роман Трушечкин: Если «Спартак» научился выигрывать такие матчи, то кто же его теперь остановит?Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин прокомментировал гол «Спартака» на последних минутах в матче с «Оренбургом» (3:2) в 21-м туре РФПЛ.Дмитрий Комбаров: Поддержка трибун и вера в свои силы помогли нам завоевать три очкаЗащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал игру красно-белых с «Оренбургом» (3:2) в рамках 21-го тура РФПЛ.Кулаки ярости: лучшие драки Кубка Гагарина-2017Кулаки ярости: лучшие драки Кубка Гагарина-2017Видеообзор самых лютых кулачных поединков в плей-офф Кубка Гагарина сезона 2016/2017Квинси Промес: Когда забил, просто сошел с ума!Квинси Промес: Когда забил, просто сошел с ума!Хавбек московского «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от победы своей команды над «Оренбургом» (3:2).Роман Зобнин: Теперь забью через год. ЖдитеРоман Зобнин: Теперь забью через год. ЖдитеПолузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих ощущениях после победы над «Оренбургом» (3:2).Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 21-го тура РФПЛДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 21-го тура РФПЛ«Советский спорт» собрал лучшие фотографии самых красивых болельщиц с матчей 21-го тура РФПЛ.Евгений Алдонин: Мне нравится та игра, которую ставит ГончаренкоБывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал игру армейцев при тренере Викторе Гончаренко.Трагедия, безумный «Спартак», интервью Дзюбы. Пока вы спали (видео)Трагедия, безумный «Спартак», интервью Дзюбы. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Валерий Карпин: Кокорин в матче с «Рубином» ходил по полю пешкомБывший тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил игру нападающего Александра Кокорина в матче с «Рубином» (2:0) в 21-м туре РФПЛ.«Приходи в себя, Петербург!» Поддержка из мира спорта после взрыва в метро«Приходи в себя, Петербург!» Поддержка из мира спорта после взрыва в метроСлова, которыми клубы, спортсмены и другие герои мира спорта пытаются помочь всем нам пережить этот страшный день.«Сухая» серия вратаря Медведева составляет 502 минутыВратарь «Ростова» Никита Медведев продлил свою серию без пропущенных мячей в РФПЛ.
Футбол
Агент Кришито: Теракт в Петербурге не повлияет на планы Доменико
Хоккей
Олег Знарок: Решение НХЛ никак не повлияет на подготовку сборной России к Олимпиаде
Фигурное катание
Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко
MMA
M-1 Challenge 79. В рамках турнира состоится реванш Брэндон Хэлси – Александр Шлеменко
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости