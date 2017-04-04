Гендиректор «Химок»: Кандидатуру Базаревича не рассматриваем
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов опроверг слухи о том, что Сергей Базаревич может возглавить подмосковный клуб в следующем сезоне.
– Кандидатура Сергея Базаревича не рассматривается на должность главного тренера. С ним переговоры не велись и не ведутся. С Душко Ивановичем действующий контракт и продолжение сотрудничества с ним будет обсуждаться по итогам сезона, – цитирует Астахова пресс-служба клуба.
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