Чемпионаты Европы по мини-футболу будут проводить раз в 4 года

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УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко УЕФА оставил в силе дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года, отклонив апелляцию футболиста, сообщает официальный твиттер армейцев.

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