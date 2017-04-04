Чемпионаты Европы по мини-футболу будут проводить раз в 4 года
Исполком УЕФА утвердил ряда изменений, касающихся проведения крупных международных турниров по мини-футболу.
С 2022 года чемпионаты Европы по мини-футболу будут проводиться каждые
четыре года с 16 сборными в финальной стадии (сейчас 12
сборных играют каждые два года). Квалификация турнира будет проходить
два года, и чемпионат Европы не будет пересекаться с мировым первенством. Квалификация к чемпионату Европы-2022 начнется в
сезоне-2020/21. В 2020 году чемпионат Европы не состоится.
С 2019 года каждые два года будет проводиться женский чемпионат Европы. Пока в финальной стадии будут играть по четыре команды.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически