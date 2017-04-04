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Чемпионаты Европы по мини-футболу будут проводить раз в 4 года

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Исполком УЕФА утвердил ряда изменений, касающихся проведения крупных международных турниров по мини-футболу. 

С 2022 года чемпионаты Европы по мини-футболу будут проводиться каждые четыре года с 16 сборными в финальной стадии (сейчас 12 сборных играют каждые два года). Квалификация турнира будет проходить два года, и чемпионат Европы не будет пересекаться с мировым первенством. Квалификация к чемпионату Европы-2022 начнется в сезоне-2020/21. В 2020 году чемпионат Европы не состоится.

С 2019 года каждые два года будет проводиться женский чемпионат Европы. Пока в финальной стадии будут играть по четыре команды.

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