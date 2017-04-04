М19 проведет турнир по Hearthstone

Киберспортивная организация М19 проведет специальный турнир - M19 Hearthstone Open.



Отрытая регистрация на турнир начнется 11 апреля в 12:00 (мск), а первые игры стартуют 15 апреля. К участию допускается любой игрок, являющийся гражданином стран СНГ.



Соревнования будут проходить на европейском сервере, а сам турнир будет состоять из квалификационной части в формате Swiss bracket (bo5) и финальной части по системе Double Elimination (bo7). По итогам соревнований четверо лучших участников разыграют между собой призовой фонд в 100 000 рублей, а также путевку в финал, где главным призом станет контракт с М19.



«Еще задолго до анонсирования М19, мы понимали, что планируем становиться мультигейминговой организацией, и первое время проводили много исследований в области различных дисциплин. Мы решили начать свое расширение именно с Hearthstone потому что считаем, что эта дисциплина очень перспективна на СНГ-рынке, у нас есть огромное количество талантливых игроков, которые могут добиться многого, если дать им стимул и возможности. Именно поэтому мы решили организовать турнир, чтобы дать возможность поучаствовать в нем самым обычным игрокам. И мы уверены, что из них мы обязательно найдем таланты, с которыми можно будет работать», — прокомментировал Юрий Марков, директор по дисциплинам М19.



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